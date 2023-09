Inflazione, Istat, agosto +5,4%

Secondo i dati definitivi di agosto resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione annua scende al 5,4%, dal 5,9% del mese precedente. La stima preliminare era +5,5%.

“Un calo sempre con il contagocce, una goccia nel mare! Anche se il dato migliora rispetto alla stima preliminare, non c’è alcun sollievo per le famiglie visto che i prezzi già astronomici continuano lo stesso a salire, con un +0,3% sul mese di luglio. Il raffreddamento dell’inflazione annua rispetto al +5,9% del mese precedente è solo un’illusione ottica, dato che significa che i prezzi, nonostante siano già insostenibili per le famiglie, salgono ancora, anche se ad un ritmo inferiore” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Urge che il Governo, invece di far finta di intervenire con provvedimenti spot farlocchi come il trimestre anti-inflazione, bollato come tardivo anche dalle aziende della grande distribuzione, avendo già predisposto e fissato tutte le offerte promozionali fino alla fine dell’anno, intervenga sulle cause dell’inflazione, come carburanti e bollette della luce e del gas, che, come riporta l’Istat, sono le ragioni principali dell’aumento congiunturale. Altrimenti fa solo chiacchiere!” prosegue Dona.

“Per una coppia con due figli, la famiglia tradizionale di una volta, l’inflazione a +5,4% significa un aumento del costo della vita pari a 1506 euro su base annua. Di questi ben 761 euro servono solo per far fronte ai rialzi del 9,9% dei prodotti alimentari e bevande analcoliche, 800 euro per il carrello della spesa a +9,4%. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua è pari a 1368 euro, di cui 687 per cibo e bevande, 727 euro per i beni alimentari, per la cura della casa e della persona. In media per una famiglia la stangata è di 1089 euro, 558 per mangiare e bere, 589 euro per la spesa di tutti i giorni. Il primato alle famiglie numerose con più di 3 figli con una mazzata pari a 1699 euro, 948 euro per il carrello della spesa” conclude Dona.

Tabella: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro)

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Coppia con 1 figlio Coppia con 2 figli Coppie con 3 o più figli Inflazione annua di agosto Prodotti alimentari e bevande analcoliche 558 687 761 909 9,9 Bevande alcoliche e tabacchi 18 23 22 23 3,5 Abbigliamento e calzature 41 56 73 87 3,4 Abitazione, acqua, elettricità e combustibili 72 75 79 88 2,1 Mobili, articoli e servizi per la casa 73 93 88 88 5,4 Servizi sanitari e spese per la salute 23 25 27 27 1,6 Trasporti 84 119 127 140 2,9 Comunicazioni 8 9 11 12 1,2 Ricreazione, spettacoli e cultura 44 55 69 78 3,7 Istruzione 2 3 5 5 0,9 Servizi ricettivi e di ristorazione 82 112 128 126 6,8 Altri beni e servizi 85 112 116 116 4,1 TOTALE RINCARO ANNUO 1089 1368 1506 1699 5,4 RINCARO CARRELLO SPESA 589 727 800 948 9,4

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Nota: dati e totali arrotondati