All’ospedale Padre Pio di Bracciano è tempo di cambiamenti

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, inaugura nuovi reparti e nuovi spazi

Si è svolta ieri, 14 settembre, l’inaugurazione dell’oncologia, del Pronto Soccorso e del reparto di fisioterapia e radiologia dell’ospedale Padre Pio di Bracciano. Mattinata che ha visto riuniti moltissimi, tra cittadini e soprattutto sindaci, medici, assessori e una grande rappresentanza della Asl Roma 4.

A rendere fruibili nuovi spazi, interamente dedicati ai pazienti, c’è stata la preziosa presenza del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che dopo aver visitato gli spazi interni dell’ospedale ha avuto modo di annunciare quali sono gli obiettivi da raggiungere, e le speranze riposte in essi.

A fare gli onori di casa, il sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi e la direttrice generale della Asl Roma 4, Cristina Matranga, oltre l’Assessore ai servizi sociali Massimiliano Maselli; il sindaco ha condiviso con i presenti un importante ragguaglio sui risultati che il Distretto ha ottenuto nell’ambito sociale e nell’integrazione sociosanitaria, e soprattutto sull’importanza di questo processo per la comunità. È stata infatti aumentata l’assistenza domiciliare educativa e per gli anziani, migliorando la qualità della vita delle persone anziane e fornendo un necessario supporto alle famiglie con bambini con esigenze speciali. Fondamentale è stata l’implementazione del Punto Unico di Accesso e del Segretariato Sociale su tutti e cinque i comuni del Distretto.

“Questi risultati e l’avvio di questi veri e propri Cantieri Sociali testimoniano il nostro impegno costante per garantire che ogni cittadino, indipendentemente dalle sfide che possa affrontare, abbia accesso a servizi di alta qualità e che nessuno venga lasciato indietro. L’integrazione sociosanitaria è un pilastro fondamentale per il benessere della nostra comunità, e continueremo a lavorare instancabilmente per migliorarla ulteriormente”; queste le parole del primo cittadino, alle quali hanno fatto immediatamente seguito quelle del direttore generale, Cristina Matranga. “Questa mattinata è per noi l’ennesimo tassello di un percorso lungo, volto alla creazione di spazi più ampi e monitorizzati”. Ha esordito così, la direttrice, illustrando quelle che sono le grandi innovazioni apportate all’ospedale; è stato infatti realizzato un nuovo reparto di oncologia, è stato ristrutturato il reparto di fisioterapia e vi è stata anche la ristrutturazione dell’attuale sala di mammografia, mediante sostituzione di apparecchiatura obsoleta con una nuova, digitale e di ultima generazione. La parola è poi passata al presidente Francesco Rocca, che visibilmente entusiasta, ha ripreso il percorso iniziato dalla dott.ssa Matranga, illustrando gli altri obiettivi raggiunti all’interno dell’Ospedale. Rocca si è concentrato sull’apertura di due grandi sale da 4 posti letto ognuna, una destinata ai codici verdi e l’altra all’osservazione breve; per quel che concerne il reparto di oncologia e fisioterapia, invece, ha affermato il presidente, i lavori hanno portato ad una “ridistribuzione degli spazi con un incremento delle postazioni per le terapie oncologiche da n.3 a n.8, oltre a un nuovo reparto destinato alla fisioterapia e una palestra riabilitativa all’interno dell’ospedale”. L’Agone presente in prima linea, è riuscito ad avvicinare, nonostante il clima concitato e lo scalpitio incuriosito degli intervenuti, il Presidente Rocca, che ha affermato come “rispettosi dei requisiti strutturali e tecnologici, tutti gli interventi sono stati concepiti con una particolare attenzione agli aspetti di umanizzazione ed ergonomia degli ambienti. Gli interni colorati presentano stampe a parete, pannelli luminosi che ricreano un cielo reale, stampe che raffigurano panorami; il tutto per creare un’atmosfera più confortevole e gradevole al paziente, nonché favorirne il rilassamento”.

Non solo parole dunque, quelle pronunciate da Rocca, ma la dimostrazione che il lavoro concreto, serio e attento porta al raggiungimento di qualsiasi risultato, anche il più ambizioso.

Ludovica Di Pietrantonio

Redattrice L’Agone