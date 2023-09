Domani i lavori di pavimentazione stradale riguarderanno Via dei Forni, lato vicolo dei Forni.

Si chiede ai residenti di togliere vasi e altro che possa impedire i lavori.

Sul lato destro, retro Palazzo Granaroni, sará possibile parcheggiare, ma i lavori potrebbero impedire la normale viabilità.

Lunedì lavori a via Scacciaturchi. In questo caso residenti e utilizzatori non potranno transitare dalle ore 8.00 alle ore 17.00.