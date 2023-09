Nelle scuole di Canale e Montevirginio primo giorno di scuola per ben 405 studenti, cifra enorme se si pensa ai 4.200 cittadini del nostro Comune.

Anche quest’anno è stata una festa, con protagonisti i ragazzi, il personale docente e non della scuola, le famiglie, la nostra Polizia Locale e la Protezione Civile, che ha provato a regolare le centinaia e centinaia di macchine che si sono riversate tra le 7.30 e le 10.00 in zona Carraiola.

A tutti i protagonisti di questo inizio scuola i migliori auguri per un proficuo lavoro congiunto, teso a dare ai ragazzi strumenti per essere uomini e donne migliori.

Dall’Amministrazione Comunale anche un piccolo dono ai ragazzi come da tradizione e un invito a tutti: abbiamo un personale scolastico meraviglioso e un’Amministrazione comunale che prova a fare il massimo, le critiche sterili non servono a nessuno, lo scambio di idee, il lavoro congiunto e il dar tutto se stessi per le nostre scuole e per i nostri ragazzi fanno raggiungere grandi risultati.