Bracciano, passaggio della campana del Lions club e del Leo club di Bracciano, Anguillara Sabazia e Monti Sabatini

Il 9 settembre si è svolta la Cerimonia del Passaggio della Campana del Club Lions e del Club Leo di Bracciano, Anguillara Sabazia e Monti Sabatini, presso il Ristorante Persichella di Bracciano.

La Cerimonia sancisce l’importanza del passaggio dei ruoli del Presidente e dei Soci, non solo nella formalità dei loro incarichi, ma soprattutto nella valenza morale che contraddistingue la missione che ogni socio Lions e Leo chiede ed accetta nel momento della propria adesione al Club, come il motto dei Lions “We serve” ben definisce.

In presenza di molti ospiti, l’atmosfera di piacevole e serena convivialità si è alternata a momenti di solennità in cui il Past Presidente Pietro Lombardo ha ufficialmente consegnato la Campana ed il Martello del Club al nuovo Presidente Walter Zambelli, mentre la Presidente cedente del Leo Club Laura Leone faceva altrettanto con la nuova Presidente Sofia Pagliarani.

Il nuovo Presidente ha quindi ringraziato gli intervenuti, tra i quali numerosi rappresentanti Lions del Lazio, i sindaci di Manziana e di Canale Monterano, le rappresentanze militari e i rappresentanti delle Associazioni di volontariato, per la loro presenza e i Soci del Club per le attività già svolte e per quelle che verranno attuate nell’anno Lionistico 2023/2024.

Si ricorda che il ritardo della Cerimonia, che si sarebbe dovuta svolgere lo scorso giugno, è, purtroppo, dovuto al lutto del Club per l’improvvisa perdita dello stimato ed amato socio Lucio Perna, già Presidente del Club nell’anno 2020/2021.

Si augura al Presidente Walter Zambelli un ottimo anno Lionistico, durante il quale, con il sostegno di tutti i Soci, possa continuare i progetti e i Service già in atto ed intraprendere nuove iniziative a favore del nostro territorio.

Dianella Viola

