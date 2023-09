Festival Etrusco dell’Inclusione e dell’Integrazione, oggi tavola rotonda

Nell’ambito del 3° Festival Etrusco dell’Inclusione e dell’Integrazione, questa mattina si tiene una tavola rotonda istituzionale. L’appuntamento è alle 10.30 nell’ Aula consiliare del Granarone.

Presenti Ugo Melchionda, International Consultant on Migration & Cooperation, Italian Correspondent for the OECD International Migration Outlook, Coordinator and Spokesperson of GRE1250; Foad Aodi, Presidente Amsi e del Movimento Uniti per Unire, Consigliere dell’OMCeO di Roma e Membro Commissione Salute Globale Fnomceo; Fabio Napolitano, Presidente Croce Rossa Italiana S.Severa-S.Marinella; Astrid Raykovich, Presidente della Consulta dei Cittadini Migranti e Apolidi di Cerveteri.