Marocco, tre giorni di lutto nazionale

Il Marocco ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale per il terremoto che nella notte ha ucciso oltre duemila persone, ad annunciarlo fonti del Palazzo Reale. “Sono stati decisi tre giorni di lutto nazionale, con bandiere a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici”, si legge in un comunicato pubblicato dall’agenzia di stampa ufficiale MAP, dopo che il re Mohamed VI ha presieduto una riunione per discutere del disastro. Il terremoto, il più letale che abbia colpito il Paese nordafricano negli ultimi decenni, si è abbattuto a sud-ovest della località turistica di Marrakesh, uccidendo almeno 1.037 persone e ferendone altre 1.204, molte delle quali in modo grave.