“Rocca non è autonomo né dai poteri forti, né dai trascorsi di estrema destra e lo dimostra. La disonestà è aver utilizzato una funzione istituzionale per mettere in discussione la matrice neofascista della strage di Bologna pochi giorni dopo la ricorrenza della strage”. Lo ha dichiarato il Consigliere della Regione Lazio e Responsabile Welfare di Azione, Alessio D’Amato.