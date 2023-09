Covid, sensazioni di ripresa (del virus)

Casi di Covid in aumento in Italia. Sono stati 21.309 quelli registrati negli ultimi sette giorni, facendo registrare un +44% rispetto ai 14.866 della settimana precedente. Lo riportano il ministero della Salute e dell’Iss. “L’infezione si mantiene bassa seppur in aumento da tre settimane”, si legge nel bollettino settimanale. Salgono lievemente l’incidenza (31 casi per 100mila abitanti rispetto ai 24 di una settimana fa) e l’occupazione delle terapie intensive (0,6% rispetto allo 0,4% della precedente rilevazione).