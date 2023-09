LIbri, “La trasparenza del colore” presentazione baciata dal lago

L’ultima presentazione del romanzo “La trasparenza del colore” di Lorenzo Avincola ha avuto, giovedì 7 settembre , una cornice davvero invidiabile. Grazie all’impegno della biblioteca comunale Bartolomea Orsini, attraverso la passione contagiosa di Ilaria ed Elisa, abbiamo avuto la magica opportunità di rivivere le pagine del romanzo nei luoghi raccontati dal nostro bravo autore locale.

Mentre la motonave Sabazia II iniziava la navigazione, l’assessora alla cultura del comune di Bracciano Emanuela Viarengo presentava l’autore, davanti a un pubblico che aveva riempito la totalità dei posti a disposizione. Ha preso quindi la parola lo scrittore Mauro Negretti che ha dialogato con l’autore durante tutta la navigazione al termine di ogni coinvolgente e appassionante lettura di Luigia De Michele, tra le emozionanti note del gruppo musicale Generazione Musica, con la splendida voce di Laura Ferranti accompagnata alla chitarra da un impeccabile Alessandro Lembo, intervallati da Vittorio Oteri, che oltre a suonare la chitarra in coppia con Alessandro, ha voluto dedicare, con evidente emozione, un suo pezzo musicale al “come eravamo”.

Tutti gli altri brani musicali hanno riprodotto le atmosfere descritte nel romanzo. Il potente connubio tra l’amore per la letteratura e la passione per la musica, di tutti i protagonisti dell’evento, ha finito per contaminare il pubblico suscitando forti emozioni . Mentre la motonave, dopo aver fatto l’intero giro del lago, si apprestava a tornare, in perfetto orario, da dove era partita, il vento, che aveva saputo fermarsi al momento giusto, riprendeva ad alzarsi e il sole a scendere, cominciando a tingere di rosso il cielo dietro alla maestosità del castello Odescalchi… proprio come nel romanzo.

L’agone, la redazione