Roma Bpa, il ritrovamento degli elenchi di ebrei ospitati in istituti religiosi

Un ritrovamento che avvalora e dà ancora più forza al lavoro che con rigore storico e passione sta facendo Romabpa con Il Civico Giusto. Sono già molti gli istituti religiosi e i palazzi che raccontano la loro storia attraverso questo progetto. Questa documentazione sinora inedita, con i nomi degli ospitati, trovata nell’archivio del Pontificio Istituto Biblico ci indicano che 3.200 ebrei vennero nascosti in 155 istituti religiosi di Roma, 100 congregazioni femminili e 55 maschili.

Ora non ci resta che approfondire con la collaborazione delle istituzioni pontificie, della comunità ebraica e delle amministrazioni, le storie di quelle donne e di quegli uomini che con coraggio non si sono voltati dall’altra parte.

Questa scoperta conferma il forte ruolo giocato dalla chiesa in quel periodo, come già è emerso nel nostro progetto. Non a caso tra i civici già affissi ci sono quelli relativi alla Parrocchia del SS. Redentore a Valmelaina, degli Angeli Custodi a piazza Sempione, di San Benedetto al Gazometro, della Provvidenza a Donna Olimpia, del Convento delle Suore Francescane della Misericordia di Lussemburgo.

Il progetto nasce da un’idea di Paolo Masini e vi partecipano circa quaranta scuole romane, attraverso la Rete di Scuole “Memorie. Una città, mille storie”, coordinata da Maria Grazia Lancellotti. Collaborano, tra gli altri, al Civico Giusto l’Archivio di Stato di Roma, l’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, il Centro di Cultura Ebraica della Comunità Ebraica di Roma, il MIC, l’Istituto Luce, il Circolo Gianni Bosio, l’Archivio Capitolino, Rai Teche. Attraverso una targa dotata di QR code e apposta sull’edificio, il palazzo racconta la sua storia e un documentario, attraverso immagini d’epoca e interviste, ne illustra le vicende durante il nazifascismo. Un modo originale e accattivante per far conoscere alle nuove generazioni la storia della propria città e il valore della “scelta giusta”. Hanno prestato la loro voce ai palazzi Elio Germano, Corrado Augias, Neri Marcoré, Paolo Romano, Roberto Ciufoli, Massimo Wertmuller, Giovanni Scifoni, Enzo Decaro, Valerio De Benedetti, Jonis Bascir, Angela Finocchiaro. La sigla finale è stata concessa da Luca Barbarossa.

A ottobre, in occasione dell’80° dal rastrellamento degli ebrei romani, altri civici giusti saranno inaugurati in città.