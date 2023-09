Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in tutte le scuole di Cerveteri

“In vista dell’apertura dell’anno scolastico, la cui ripartenza è oramai prossima, stiamo realizzando lavori di manutenzioni ordinarie e straordinarie in tutti i plessi scolastici del territorio comunale. Lavori per circa 70mila euro, che stanno interessando tutte le scuole, da quelle più grandi a quelle più piccole, per fare in modo che al loro rientro in classe bambini e bambine possano trovare dei locali accoglienti, confortevoli e sicuri. A questi fondi, si devono aggiungere ulteriori 100mila euro e un ulteriore stanziamento di 325mila euro, che ci consentiranno dunque di realizzare interventi superiori ai 400mila euro di manutenzioni straordinarie, con i quali andremo a sistemare situazioni che da tempo richiedevano un intervento concreto e radicale”. A dichiararlo è Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche e Edilizia Scolastica del Comune di Cerveteri.

“Ogni plesso scolastico della nostra città è stato oggetto di manutenzione – ha dichiarato l’Assessore alle Opere Pubbliche Matteo Luchetti – tra i tanti interventi ci tengo ad evidenziare quelli effettuati presso la Scuola di Due Casette – Furbara, lo scorso anno oggetto di numerose riunioni con i genitori dei bambini del plesso, i lavori alla palestra della scuola Giovanni Cena di Cerveteri, e quelli fatti alla scuola de I Terzi, dove abbiamo ripitturato gran parte delle aule. Intervento che man mano faremo in tutti gli altri plessi. Infine, presso l’asilo Nido Gino Strada, abbiamo realizzato alcuni piccoli interventi di manutenzione e posizionato gli ombreggianti, al fine di proteggere i bambini nelle ore più calde del giorno”.

“Nel complesso – prosegue l’Assessore Luchetti – gli interventi hanno riguardato la sistemazione degli infissi, dei servizi igienici, il rifacimento della pavimentazione delle rampe per portatori di handicap, pulizia canali di gronda, sistemazione di alcuni piazzali, sistemazione degli impianti di raffrescamento, riprese di intonaco, ripristini vari per infiltrazione acque pluviali, riadattamento di locali, la sistemazione delle lavagne interattive Lim, la sostituzione di lampade e altro ancora, oltre a garantire ovviamente la continua assistenza ai plessi scolastici nello spostamento degli arredi. Altri interventi saranno effettuati nei prossimi giorni”.

“La manutenzione dei plessi scolastici è un punto importante della nostra azione amministrativa – conclude l’Assessore Matteo Luchetti – e la cifra di 400mila euro totali che prevediamo per le scuole del territorio ne sono la dimostrazione”.