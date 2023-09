Altri due pedoni uccisi, parla D’Amato

“Ancora una volta la Colombo è protagonista per questa scia di sangue innocente, dove oggi è stata uccisa una coppia di turisti irlandesi. È ora di dire basta e indignarsi di fronte a queste morti assurde. Le strade di Roma e del Lazio sono tra le più pericolose in Italia per i pedoni e i ciclisti, secondo i dati forniti di recente dall’Asaps. Il Comune e la Regione devono intervenire con determinazione, non serve la polemica né il solito scaricabarile, servono fatti concreti e impegni immediati senza tanti giri di parole per fermare questa strage. Sono ormai due mesi che ho depositato una proposta di legge ‘Lazio Strade Sicure’ per rendere organici gli interventi e mettere al centro dell’agenda amministrativa la sicurezza stradale”. Lo ha dichiarato il Consigliere della Regione Lazio e Responsabile Welfare della Segreteria di Azione, Alessio D’Amato, primo firmatario della Proposta di legge ‘Disposizioni in materia di educazione alla sicurezza stradale e alla prevenzione degli incidenti. LazioStradeSicure’.