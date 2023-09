Ladispoli, avviso integrativo per la palestra scolastica comunale Corrado Melone

Concessione in uso temporaneo e in orario extra-scolastico delle palestre scolastiche comunali, pubblicato un avviso integrativo per la “Corrado Melone”

Con determinazione dirigenziale n. 1523 del 05/09/2023 è stato approvato un avviso pubblico, a parziale integrazione e rettifica, dell’avviso approvato con determinazione dirigenziale n. 1386 del 10/08/2023, e pubblicato in pari data all’Albo pretorio on line, per la concessione in uso temporaneo ed in orario extra-scolastico della palestra scolastica comunale Corrado Melone per l’anno 2023/2024.

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione è il 13 settembre alle ore 12: