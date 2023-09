Una iniziativa nel periodo 2019/22 del servizio “Presal”

Il rapporto sulle malattie professionali segnalate nel territorio della Asl Roma 4

E’ stato presentato nei giorni scorsi il report sul fenomeno delle malattie professionali segnalate al servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della Asl Roma 4 (Spresal) nel quadriennio 2019-2022.

Il report, ora disponibile sul sito https://www.aslroma4.it/pdf/dip%20prevenzione/SPRESAL/2023/REPORT-2022- Analisi-delle%20malattie-professional-al-servizio-PreSAL-2019-2022.pdf analizza il fenomeno delle patologie da lavoro proponendo un cospicuo pacchetto di soluzioni finalizzate alla sua emersione e prevenzione. Il webinar, che ha visto la partecipazione di numerosi soggetti interessati alla prevenzione negli ambienti di lavoro, è stato aperto dal direttore sanitario della Asl Roma 4, Simona Ursino, che ha portato il saluto dell’azienda e del direttore generale Cristina Matranga e del direttore del dipartimento di prevenzione Pierluigi Ugolini.

S’è poi registrato l’intervento introduttivo del responsabile dell’ufficio sicurezza nei luoghi di lavoro della Regione Lazio Maurizio di Giorgio, che ha sottolineato l’importanza della reportistica come elemento strategico nella prevenzione delle malattie professionali. L’evento, moderato dal direttore del servizio “Presal” della Asl Roma 4 Angelo Sacco, si è aperto con la presentazione da parte del dirigente della sezione territoriale Inail Roma centro-Viterbo, Liliana Napoli, dei passaggi salienti dell’iter seguito dall’istituto assicuratore pubblico nell’accertamento delle malattie professionali. Il dottor Angelo Sacco ha dunque presentato il report evidenziando le specifiche criticità e sottolineando i principali elementi che differenziano il fenomeno delle malattie professionali insistenti sul territorio della Asl Roma 4 rispetto al dato nazionale. Nella relazione conclusiva, il dirigente medico della sede di Rignano Flaminio dello “Spresal” della Asl Roma 4 Virna Pisciottano ha delineato, a confronto con quanto avviene in altre rappresentative regioni del nostro Paese, i passaggi essenziali per l’esecuzione dell’inchiesta di malattia professionale delegata dalla autorità giudiziaria.