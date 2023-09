Rai kids presenta “Home”, un mondo che sia casa per tutti

Un mondo che sia casa per tutti. E’ il messaggio di “Home”, il breve cartone animato proposto da Rai Kids per la riapertura dell’anno scolastico. Con delicatezza e semplicità, il filmato avvicina grandi e piccini all’esperienza di quei tanti bambini costretti a lasciare le loro case per guerre e conflitti e si trovano ad affrontare la scuola e la vita in paesi lontani. In una città abitata da triangoli viola giunge a scuola un piccolo cerchio arancione.

Grazie all’amicizia che sboccia con un compagno di scuola, il piccolo cerchio arancione dopo l’iniziale disagio si sentirà accolto e troverà il coraggio di muoversi in un mondo tanto diverso da quello che è stato costretto a lasciare. Il cortometraggio animato è stato prodotto per Save the Children dal premiato studio di animazione inglese Aardman (noto per produzioni come “Wallace & Gromit” e “Shaun, Vita da Pecora”).

L’opera sarà trasmessa a partire da domenica 10 settembre sulla piattaforma RaiPlay e, alle 18, su Rai Yoyo. Inoltre, da lunedì 11 a venerdì 15 settembre, sarà riproposto alle 7.45 su Rai Gulp, e nel pomeriggio, a partire dalle 16, su Rai Yoyo.

«L’animazione è un mezzo straordinario per esprimere idee che altrimenti sarebbero difficili da comunicare”, spiega Peter Lord, cofondatore e direttore creativo di Aardman, “e noi speriamo che il film incoraggi i bambini di tutto il mondo a immedesimarsi in alcuni loro coetanei che potrebbero vivere un’esperienza simile». Sono tanti i bambini costretti dalle guerre a lasciare le loro case, dall’Ucraina alla Siria, dall’Etiopia allo Yemen, a vari altri paesi. L’accoglienza a scuola è un primo passo per farli sentire nuovamente a casa.