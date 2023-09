Lago di Bracciano, Ferraro: “Subito un tavolo con Regione e Enti locali per rilanciare la pesca lacustre”

“La pesca nel Lago di Bracciano ha bisogno di essere sostenuta e regolamentata. A quasi un anno dall’insediamento della nuova Giunta Rocca, è fondamentale che si apra un tavolo di lavoro con Regione, Città metropolitana e Enti locali per affrontare con urgenza questo tema, come stiamo chiedendo da tempo. Il settore della pesca, sia sportiva che non, è importante per il territorio, non solo per il complessivo rilancio delle attività turistiche che coinvolgono l’area del Lago e i Comuni su cui si affaccia, ma anche da un punto di vista economico, dal momento che dà lavoro a decine di famiglie. Fondamentale e non più procrastinabile è la definizione di un intervento coordinato da parte di tutte le Istituzioni coinvolte, a partire dalla Regione Lazio che ne ha la competenza, a sostegno di questa attività, sia per la pesca sportiva che non, nelle acque di uno dei laghi più importanti del territorio”. Rocco Ferraro, Consigliere delegato Ambiente Città metropolitana di Roma Capitale.