Lavori in corso su Cassia bis e Braccianese, guidatori… non preoccupatevi

Entro la fine di settembre i cantieri saranno smantellati. Lo dicono le Istituzioni

L’estate sta per finire e, conseguentemente, le persone stanno riavvicinandosi alla quotidianità lavorativa.

I modi per andare in vacanza sono molti, si parte da treni, aerei e imbarcazioni, principalmente, per destinazioni distanti mentre per quelle più vicine si sceglie quasi sempre l’automobile.

I nemici numeri uno di chi compie questa scelta sono, a detta di molti, i cantieri che indicano lo svolgimento di lavori che inficiano sulla viabilità già limitata del territorio romano.

Per quanto riguarda direttamente il nostro territorio sono due i lavori a cui i guidatori si interessano, ovvero i lavori di rifacimento della Braccianese e quelli di manutenzione e adeguamento e ripristino degli impianti di illuminazione.

Questi, come già detto, inquietano gli abitanti a nord di Roma proprio perché sono le vie più utilizzate per poter raggiungere la capitale dai numerosi pendolari che vivono nella zona.

Il presidente Daniele Torquati, in una nota riferita ai lavori sulla Braccianese, ha detto «i lavori, che riguardano 21 chilometri di strada, sono stati possibili con l’inserimento di via Braccianese all’interno dell’accordo con Anas per i lavori per il Giubileo e con una direttiva approvata in giunta municipale è stata poi chiesta la priorità assoluta per la manutenzione di questa strada proprio per la sua pericolosità. Gli interventi che sono stati preceduti nei primi quindici giorni di giugno anche dalle operazioni di diserbo e sfalcio di tutti i marciapiedi. I lavori, tuttora in corso, procedono speditamente».

Per quanto riguarda, invece, i lavori sulla Cassia bis, che dovrebbero terminare verso fine settembre, rientrano tra quelli programmati per la messa in sicurezza e la sostituzione delle barriere laterali a bordo ponte e sono interventi per cui è impossibile procedere in orario notturno. Insomma… guidatori non preoccupatevi perché è vero che si tratta di complicazioni che nel breve tempo rallenteranno la viabilità; ma, guardando avanti, ci doneranno delle strade durature e affidabili.

Claudio Colantuono