Iniziative ferragostane senza soluzione di continuità nel villaggio del “Camping Smeraldo”

Una raffica di eventi per un’estate indimenticabile sulle rive del lago

Siamo entrati nella stagione calda e per rallegrare la vacanza dei nostri ospiti ecco il programma che lo staff dello Smeraldo ha realizzato per il divertimento scontato di grandi e piccini.

Dalla notte di San Lorenzo, con le stelle cadenti e il cortometraggio “Storia delle stelle” ai giochi di squadra in piazzetta, si passa alla “caccia al tesoro” notturna in spiaggia, che è culminata con la gara di dolci preparata dagli ospiti e gustati in generale allegria.

Il 13 “Ninfadora”, giovane e poliedrica attrice teatrale, ha coinvolto i nostri ospiti con i giochi all’aria aperta nella piazzetta dell’area animazione. La stessa Ninfadora il 14 ha condotto il karaoke musicale di piccoli e grandi ugole in “pectore”. Il 15 nell’intera giornata si è passati dallo scivolo in spiaggia per bambini allo spettacolo “Barbie”, subito dopo una gustosa cena a base di pesce e un golosissimo stand di dolci; ed è proseguita con la musica dal vivo del duo “Fabrizio e Alessandra”.

Il 16 agosto c’è stata una tranquilla e piacevole serata cinematografica in spiaggia, con cena a lume di candela, e l’attrazione di grandi e piccini con il film “Avatar 2”.

Il programma è proseguito il 17 con una fresca e divertente serata di “giochi in piscina” per bambini e ragazzi. Le serate di ferragosto sono proseguite il 18 con la battaglia virtuale di “paintball”, che è stata preceduta da una sfiziosa cena stile statunitense con hamburger, patatine, Coca-cola e Fanta. Il 19 agosto serata speciale in spiaggia con la “pinsa romana” ha soddisfatto i palati più esigenti. E, mentre si progettava tutto questo fermento, nel villaggio turistico del “Camping Smeraldo” siamo stati lieti di sostenere con una sponsorizzazione la squadra romana di beach rugby i “Rockets” che ha partecipato al campionato italiano estivo e al campionato europeo a Marsiglia classificandosi in entrambi i tornei al secondo posto. Bravi ragazzi e ad maiora per il primo posto nella prossima stagione estiva 2024.

Lo staff del camping Smeraldo