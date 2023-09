L’amministrazione comunale di Manziana investe nella realizzazione di una pista ciclabile

Un ponte per la sostenibilità tra la stazione ferroviaria e il bosco Macchia Grande

Negli ultimi anni sempre più comuni si stanno impegnando per promuovere una mobilità sostenibile, rendendo le biciclette protagoniste delle strade urbane. L’importanza delle piste ciclabili è diventata una priorità per molte amministrazioni locali, che hanno compreso come la costruzione di una rete efficiente possa trasformare radicalmente l’esperienza di spostamento delle persone, migliorando non solo la qualità dell’aria, ma anche la salute e la convivenza tra cittadini. Per questi motivi, l’amministrazione comunale di Manziana è decisa a investire in un progetto per la realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra la stazione ferroviaria di Manziana e il bosco Macchia Grande, con anche un ponte ciclabile-pedonale.

Subito dopo l’insediamento della nuova amministrazione, grazie a un fondo dedicato alla progettazione, è stato possibile investire per la realizzazione di un progetto definitivo, consegnato poche settimane fa, e per il quale tutta l’amministrazione comunale si è già messa al lavoro per trovare le risorse finanziarie affinché possa essere realizzato. Un importante traguardo che rappresenta già un ottimo punto di partenza: con una progettazione già definitiva, sarà più semplice ottenere i finanziamenti e i permessi necessari alla messa a terra dell’opera.

Il nuovo progetto a cui si vuole dar vita, renderà possibile una connessione sostenibile tra due punti estremamente ricettivi del paese, senza ovviamente l’uso di mezzi di trasporto inquinanti. La stazione ferroviaria, sito di partenza della ciclabile, rappresenta un importante snodo di trasporto pubblico per pendolari e turisti. Tuttavia, non sempre è facile raggiungere le zone naturali circostanti senza l’utilizzo di un’automobile o un mezzo di trasporto pubblico a motore. La pista ciclabile rappresenterà la soluzione a questo problema, fornendo un collegamento diretto e sicuro verso la Macchia Grande di Manziana.

La pista ciclabile sarà progettata tenendo in considerazione le esigenze di ciclisti di tutte le età e livelli di esperienza: il piano di passaggio sarà ampio e ben illuminato, per garantire ovviamente la massima sicurezza anche in ore serali, permettendo ai ciclisti di godere a pieno della bellezza del percorso.

Attraverso questa infrastruttura, residenti e turisti potranno immergersi nella natura manzianese, lasciando a casa l’auto e riducendo il proprio impatto ambientale. Il bosco diventerà così facilmente accessibile per escursioni, pic-nic, attività sportive all’aperto e momenti di relax, contribuendo al benessere dei suoi fruitori e alla promozione di uno stile di vita attivo e sano. Inoltre, la realizzazione della pista ciclabile favorirà il turismo ecologico e sarà l’occasione per creare un senso di appartenenza alla comunità e all’ambiente, rafforzando la connessione tra uomo e natura.

Spostarsi in modo sostenibile permette di apprezzare maggiormente le bellezze naturali che ci circondano e di sentirsi parte integrante del proprio territorio. Sarà un’opportunità per i residenti di Manziana di vivere il proprio paese in modo diverso, usufruendo al meglio delle sue risorse naturali.

Questo nuovo progetto per Manziana dona luce e importanza ai temi della mobilità sostenibile e della conservazione dell’ambiente, rafforzando la connessione tra città e natura. Non solo si avrà modo di risparmiare tempo ed energia, ma la ciclabile rappresenterà un’opportunità per sensibilizzare le persone sull’importanza di preservare le risorse naturali e ridurre l’inquinamento atmosferico.

Manziana pedala verso un futuro migliore, dove la natura e la mobilità sostenibile si incontrano.