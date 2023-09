D’Amato punta alla salvaguardia dei ciclisti

“I dati diffusi dall’Osservatorio dell’Asaps riportano una realtà assurda. Sulle nostre strade avviene una vera e propria strage ai danni di ciclisti e pedoni che sono oggettivamente i soggetti più deboli e meno tutelati. Sono già 134 i ciclisti e 263 i pedoni che hanno perso la vita da inizio anno, in media tre ogni due giorni. Prima dell’estate ho depositato la Proposta di legge ‘Lazio Strade Sicure’ che potrebbe contribuire molto a fermare queste stragi. Non perdiamo ulteriore tempo, non si cada nella pigrizia legislativa”. Lo ha dichiarato il Consigliere della Regione Lazio di Azione e membro della Commissione Sanità, Alessio D’Amato.