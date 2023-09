Inflazione, Istat, agosto +5,5%

Secondo i dati provvisori di agosto resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione annua scende al 5,5%, dal 5,9% del mese precedente.

“Un calo insoddisfacente, con il contagocce. L’inflazione si abbassa ma troppo a rilento. Il raffreddamento dell’inflazione significa che i prezzi, pur se ad un ritmo inferiore, continuano lo stesso a salire nonostante abbiano oramai raggiunto livelli stellari, insostenibili per troppe famiglie. Inoltre, se quella tendenziale cala, quella su base mensile decolla dello 0,4%, facendoci tornare ai livelli del mese di aprile. Per trovare un balzo superiore bisogna risalire fino al mese di novembre 2022, quando si arrivò a +0,5%. Urge che il Governo, invece di far finta di intervenire con provvedimenti spot come il trimestre anti-inflazione, con effetti nulli sulle tasche delle famiglie, agisca seriamente, mettendoci i soldi, ad esempio riducendo le accise sui carburanti e ripristinando i crediti d’imposta e gli sconti sugli oneri di sistema di luce e gas, visto che queste voci, essendo costi di distribuzione e di produzione di tutte le imprese, hanno poi effetti moltiplicativi a cascata su tutti i prezzi dei beni finali, a cominciare dai prodotti alimentari” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Per una coppia con due figli, la famiglia tradizionale di una volta, l’inflazione a +5,5% significa un aumento del costo della vita pari a 1532 euro su base annua. Di questi ben 777 euro servono solo per far fronte ai rialzi del 10,1% dei prodotti alimentari e bevande analcoliche, 817 euro per il carrello della spesa a +9,6%. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua è pari a 1393 euro, di cui 701 per cibo e bevande, 742 euro per i beni alimentari, per la cura della casa e della persona. In media per una famiglia la stangata è di 1109 euro, 570 per mangiare e bere, 601 euro per la spesa di tutti i giorni. Il primato alle famiglie numerose con più di 3 figli con una mazzata pari a 1728 euro, 928 euro per il carrello della spesa” conclude Dona.

Tabella: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro)

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Coppia con 1 figlio Coppia con 2 figli Coppie con 3 o più figli Inflazione annua di agosto Prodotti alimentari e bevande analcoliche 570 701 777 928 10,1 Bevande alcoliche e tabacchi 19 23 23 23 3,6 Abbigliamento e calzature 41 56 73 87 3,4 Abitazione, acqua, elettricità e combustibili 75 78 83 93 2,2 Mobili, articoli e servizi per la casa 75 96 92 91 5,6 Servizi sanitari e spese per la salute 23 25 27 27 1,6 Trasporti 84 119 127 140 2,9 Comunicazioni 5 6 7 8 0,8 Ricreazione, spettacoli e cultura 45 57 71 80 3,8 Istruzione 2 3 5 5 0,9 Servizi ricettivi e di ristorazione 83 114 130 128 6,9 Altri beni e servizi 87 114 119 119 4,2 TOTALE RINCARO ANNUO 1109 1393 1532 1728 5,5 RINCARO CARRELLO SPESA 601 742 817 968 9,6

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Nota: dati e totali arrotondati