Libri, la fantasia per capire la Costituzione

Storia Fantasiosa della Costituzione italiana. Sara e Marco sono due bambini poco studiosi e poco attenti al mondo che li circonda, ma finiranno inaspettatamente per confrontarsi con temi importanti come il lavoro, l’istruzione, l’integrazione e la pace. Sul loro cammino incontreranno personaggi surreali e fantastici e con loro saranno spettatori e, a tratti, protagonisti delle vicende che hanno portato alla firma della Costituzione della Repubblica Italiana, di cui grazie a Sara, Marco e i loro amici di scuola si conosceranno alcuni articoli. Le strade e le piazze di Bracciano faranno da sfondo alle vicende di tutti i personaggi, che culleranno con leggiadria i lettori tra presente e passato. IL VIAGGIO DI SARA E MARCO di Cinzia Orlandi frutto di un percorso umano e professionale, nasce per avvicinare i ragazzi alla nostra Carta Costituzionale, ma anche per tutti gli adulti, insegnanti, genitori e nonni, che vorranno sedersi accanto ad un bambino e ripercorrere insieme una parte di Storia del nostro Paese, con un pizzico di leggera fantasia.