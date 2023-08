Cerveteri, cantieri aperti a Piazza dei Tarquini

Riceviamo e pubblichiamo – Cantieri aperti in Piazza dei Tarquini a Cerveteri. Da questa mattina infatti, sono iniziati i lavori per il restyling dell’area, un luogo estremamente frequentato dalla cittadinanza che rappresenta un importante punto di ritrovo soprattutto per la vicinanza con diverse attività commerciali.

Nello specifico i lavori riguarderanno la sostituzione dell’asfalto ammalorato e danneggiato dalle radici delle alberature. Sarà realizzata una pavimentazione drenante in betonella, un intervento che consentirà non solo di porre in sicurezza l’area, ma anche di salvaguardare gli alberi: in questo modo, le radici potranno prendere un maggiore ossigeno e non si verificherà più la loro fuoriuscita dal manto stradale.