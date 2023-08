Domenica 3 settembre ore 18 teatro naturale bosco di san Celsa Bracciano

Come trasformare vulcani e laghi in poesia e musica? Come riprodurre necropoli e faggete in parole e note? Come tradurre camminare ed esplorare in raccontare e suonare?

Come specchiare il Monte Ventoso del Petrarca con i laghi di Bracciano e Martignano? Come collegare Crosby, Stills, Nash & Young a Johann Wolfgang van Goethe? Come gemellare la Caldara di Manziana alle filastrocche di Gianni Rosari?

Si può fare. O almeno tentare. Domenica 3 settembre, alle 18, nel Bosco di San Celso a Bracciano. Appuntamento nel teatro naturale. Con xxx. L’ingresso è libero.

“Il Cammino dei vulcani” è un percorso creato in migliaia di anni, ideato da Fernanda Pessolano/associazione Ti con Zero e tracciato perché venga segnalato e abitato, descritto e spiegato, illustrato e valorizzato, tramandato e custodito da una piccola comunità di scienziati, artisti e naturalisti, convinti sostenitori di straordinarie bellezze nel territorio compreso fra Tuscia e Tirreno, soltanto a pochi chilometri da Roma.

Non è un’operazione di lucro, ma una dichiarazione di amore. Non è un obiettivo di mercato, ma una promessa di impegno. Non appartiene a pochi privilegiati, ma a tutti, residenti e gitanti, associazioni e istituzioni, docenti e studenti, danzatrici e chitarristi. E divinità. Quelle di fuoco, aria, terra e acqua.

Il viandante sulle mappe è inserito nel calendario Tesori Naturali 2023 del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano

Altri appuntamenti di “Il viandante sulle mappe 2023”

Sabato 2 settembre ore 17 – La Caldara di Manziana

Archeologia naturale. Sentiero di arte e natura

di Fernanda Pessolano / Bianco Teatro / Ti con Zero

performance di e con Irene Maria Giorgi, Aurora Pica, Eva Paciulli, sguardo restitutivo all’atto generativo Anna Paola Bacalov, cammina con noi Stefano Valente, botanico

Il sentiero di arte e natura è una performance itinerante che ha come drammaturgia il genius loci. E’ un progetto artistico interdisciplinare che vuole allearsi con una corretta pratica ecologica. Un’alleanza, quella tra arte e natura, capace di combinarsi in modi sempre diversi e generare sentieri mai uguali tra loro.

Durata 3h Età per tutti Appuntamento entrata secondaria della Caldara di Manziana via del Castagno

Sabato 9 settembre ore 9.30 – Bosco di San Celso Bracciano (entrata lungolago)

Respirare con gli alberi – Pratica corporea e cammino

Conduce Eva Paciulli. Insegnante Feldenkrais®. Compagnia Bianco Teatro

Cammino e pratica corporea si alterneranno durante il seminario.

Breve viaggio attraverso il Metodo Feldenkrais® per imparare ad ascoltarci, respirare, aprire i nostri sensi alla natura. Sperimentando le leggi fisiche del corpo agiamo sul nostro benessere psico-fisico per alleviare tensioni e ridurre i dolori.

Durata 3h Età per tutti dai 16 ai 99 anni Si consiglia abbigliamento comodo, morbido e adatto alla stagione, scarpe da ginnastica e calzini di ricambio, un asciugamano, un telo o tappetino

Sabato 16 settembre ore 10 – Caldara di Manziana (entrata principale)

Sabato 14 ottobre ore 10 – Molo di Trevignano Romano

I colori della natura – Corso di acquerello

conduce Ornella Ricci, artista e acquerellista

Laboratorio dal vero di disegno e acquerello. Osservazione e riproduzione del paesaggio e degli elementi naturali (piante e fiori).

Durata 2h Età dai 10 ai 99 anni Cosa serve blocco da disegno per acquarello, matita, gomma bianca, pennelli

