Una sagra dell’uva e del vino dei Colli Ceriti da record per Cerveteri

“Uno straordinario spettacolo pirotecnico ha concluso la 60esima edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, l’evento più atteso di Cerveteri. Quattro giorni di festa, di tradizione, di spettacolo e di promozione dei prodotti tipici del territorio, con presenze record per la città, che sin dall’esordio di giovedì, ha fatto registrare un numero altissimo di visitatori: un evento su cui c’era una grandissima aspettativa che è stata ampiamente soddisfatta”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri, al termine dei festeggiamenti della 60esima Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, che di fatto chiudono il cartellone degli eventi dell’Estate Caerite 2023.

“Nei mesi scorsi è stato fatto un grandissimo lavoro affinché l’evento più importante del 2023 per la nostra città potesse essere davvero unico: il risultato è il frutto di un eccellente gioco di squadra che ha visto coinvolta oltre alla Giunta comunale, tantissime realtà del territorio, con in testa i Rioni della città e le tante Associazioni – ha detto il Sindaco Elena Gubetti – è stata una Sagra che ha rispettato in pieno la sua grande tradizione. È stato meraviglioso vedere il nostro Centro Storico, le piazze e le strade dei giardini, il Parco della Legnara essere attraversati da centinaia e centinaia di persone, con una presenza di giovani impressionante che non si era mai registrata prima. Volevamo concludere l’Estate 2023 con un evento straordinario, soprattutto perché questa non era una Sagra qualsiasi, ma era la 60esima: un anniversario importante, che volevamo festeggiare nel migliore dei modi”.

“Un riscontro straordinario lo hanno riscosso gli spettacoli del Parco della Legnara – aggiunge il Sindaco Gubetti – i quattro appuntamenti in programma, l’omaggio a Fabrizio De Andrè, e le esibizioni di Dario Cassini, Paolo Ruffini e Marco Marzocca hanno contato oltre 15mila spettatori, una testimonianza di come anche il cast artistico sia stato perfettamente indovinato”.

“La Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti ha visto un evento davvero importante per Cerveteri, grazie alla straordinaria collaborazione con il Direttore del Parco Archeologico e del Museo Nazionale Caerite Vincenzo Bellelli – prosegue il Sindaco Gubetti – nella giornata di sabato abbiamo inaugurato una nuova straordinaria mostra: “Machaira: la strage di Troia”, visitabile fino alla fine di ottobre con l’esposizione di nuovi reperti accanto ai due capolavori di Eufronio, la Kylix e il Cratere. Grandissimo successo hanno riscosso anche gli appuntamenti e le visite guidate organizzate presso il nostro Sito Unesco, patrimonio dell’Umanità. Nei quattro giorni le visite al tramonto e all’alba alla Necropoli hanno visto la partecipazione di centinaia di appassionati. Una ulteriore testimonianza di quanto il nostro sito Unesco sia apprezzato e ricercato”.

“La quattro giorni è stata ulteriormente arricchita grazie alla presenza nella nostra città dei tre Sindaci accompagnati dalle Delegazioni dei tre comuni gemellati Livry – Gargan, Fürstenfeldbruck e Almuneacar – ha detto la Gubetti – un rapporto di amicizia e collaborazione importante e che si è rafforzato grazie a questo evento. Un’esperienza meravigliosa, uno scambio culturale e istituzionale che siamo certi porterà a crescere le nostre comunità. Voglio ringraziare il Presidente del Consiglio Comunale Carmelo Travaglia, i Consiglieri comunali Arianna Mensurati e Enrico Alessandrini, l’Assessora Francesca Appetiti e Luca Paolangeli della mia Segreteria per il lavoro costante svolto nell’organizzare tutte le attività collegate all’ospitalità dei comuni gemellati”.

“Al termine di questi quattro giorni di festa, sono doverosi dei ringraziamenti a delle persone senza le quali tutto questo non sarebbe stato possibile – prosegue il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – oltre al mio Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali Federica Battafarano, che ha organizzato un’offerta culturale estiva di primo livello, e all’Assessore alle Politiche Agricole Riccardo Ferri, che ha curato insieme a Catia Minghi di Momenti Divini la Piazza del Vino e dei Sapori, il mio vivo ringraziamento è per la Delegata alla Promozione Economica Arianna Pietrolati, per la Presidente dell’Associazione tra i Residenti Castel del Sasso Francesca Di Donato, Daniele Medaino e tutto lo staff di Artemide Guide e ovviamente al Delegato Manuele Parroccini e per tutti i Rioni, che guidati da Francesco Ricci, voce e cuore delle tradizioni della nostra città, hanno animato la 60esima Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti”.