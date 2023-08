Poppea non da scampo, ancora maltempo sulle regioni del nord.

Diversi fulmini hanno disconnesso gli impianti ferroviari a Novi Ligure, la linea coinvolta è la Torino-Genova. I treni stanno ripartendo ma con gravi ritardi. A Genova allagamenti e brevi black out per un violento temporale, con 80 millimetri di pioggia caduti in meno di un’ora: allagata la stazione di Genova Principe. L’allerta arancione è stata prorogata fino alle 15 di oggi. Grandinate hanno interessato la zona di Savona, mentre per le forti piogge su Milano sono monitorati i fiumi Seveso e Lambro. Frana in Savoia, sospesi treni ad alta velocità Milano-Parigi.