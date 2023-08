Canale Monterano, oggi c’è il palio delle contrade, occhio ai divieti

Per la realizzazione del Corteo Storico in costume, 53° Palio delle Contrade – Sfilata Medioevale – Corsa del Bigonzo è istituito: divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 13.00 fino a fine esigenza in Corso della Repubblica (tratto che va da Via dei Monti a Via G. Marconi) – Vicolo Osciale – Via Monterano (tratto che va da Vicolo Osciale a Corso della Repubblica) per svolgimento Corteo Storico e Corsa del Bigonzo

Il Corteo Storico sfilerà su: Via Omobono – Via Montevirginio – Corso della Repubblica – Vicolo Osciale – Via Monterano – Corso della Repubblica; divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 15,00 fino a cessata esigenza in Via Omobono per preparazione Corteo Medioevale; divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati dalle ore 17,00 fino a cessata esigenza in Via G. Marconi, Via dei Monti, Via dei Bravi; un divieto di transito in entrata (escluso i residenti di Via Manziana e Via delle Fornaci) per tutta la durata della manifestazione in Via Manziana da Via del Pizzetto a

Via dei Monti, esteso anche a mezzi COTRAL e TPL; dalle ore 17.00 fino a cessata esigenza il transito dei veicoli in entrata da Manziana verso Montevirginio dovrà seguire il percorso seguente: Via del Pizzetto, Piazza del Castagno, Via dei Bravi, Via G. Marconi e Via Montevirginio; dalle ore 17,00 fino a cessata esigenza il transito dei veicoli in entrata da Montevirginio verso Manziana – Tolfa, dovrà seguire il percorso seguente: Via Montevirginio, Via G. Marconi, Via dei Bravi, Via dei Monti, Via del Pizzetto; un divieto di transito ai mezzi di trasporto COTRAL e trasporto pubblico locale in Via Manziana, Corso della Repubblica e Via Montevirginio dalle ore 17,00 fino a cessata esigenza; dalle ore 17,00 fino a cessata esigenza i residenti di Via Monterano, Via Case Nuove, Piazza Case Nuove, Via Solfatara, Via dei Marioni, Via Palombara, Via Pianciano, Via Morelli, Via Fontana, Via Don G. Vivenzi, Via della Pettinicchia, Piazza del Ghetto, Via del Ghetto, Vicolo dell’Ospedale, Vicolo Osciale e strade limitrofe devono entrare ed uscire da Via Secchinetto; un divieto di sosta su Largo Coluzia da Monterano nel quale sarà consentita la sosta alle sole persone diversamente abili, in possesso del relativo tesserino.