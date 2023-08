Bracciano e la prima edizione del carnevale estivo

In una calda serata si è svolta la prima edizione del Carnevale Estivo a cura dell’Associazione per il Carnevale Braccianese con il patrocinio del Comune di Bracciano e la collaborazione dell’Associazione Commercianti.

Belle le coreografie delle maschere ed i carri, espressione dalla genialita’ di tanta gente amante del proprio paese, delle tradizioni e che si dà da fare e si propone per aprirlo ad un turismo che a Bracciano è in aumento.



Un grazie al Rione Cartiere, a quello di Vigna di Valle, al Comitato Camminare per Unire di Letizia Starnoni e agli ideatori del carro del Far West. Tante le persone venute per l’occasione che hanno gremito le vie e le piazze.

La piazza Don Cesolini ha accolto un mercatino dell’ antiquariato, oggettistica, ceramiche e non sono mancati i giochi per bambini.

Il corteo di carri e maschere e’ partitore da piazzale Pasqualetti, per sfilare nelle strade centrali di Bracciano e terminare poi a P.za Don Cesolini dove la festa è proseguita con lo schiuma party che ha divertito grandi e piccoli e tanta musica.

La banda La Rustica di Civitacastellana ha aperto il corteo carnevalesco ed intrattenuto con la sua allegria.



Alla fine della sfilata la giuria, presieduta dalla Presidente Proloco Roberta Tondinelli e composta da Salvatore Pierini, Marco Faraoni, Paola Ricotta, Giovanni Furgiuele, Pino Pesci, Dario Marasciuolo

ha dichiarato vincitrice la mascherata “Bagnomaria” del Rione Cartiere del presidente Gianfranco Lupia.

Un plauso agli organizzatori ed all’amministrazione comunale, ed un arrivederci a febbraio con il Carnevale.

L’agone, la redazione