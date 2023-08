A Canale Monterano il 9 settembre sbarca la (grande) scienza

Camilla Di Mino è dottore di ricerca in fisica molecolare (o fisica chimica, o fisica dello stato liquido). Si è diplomata al liceo Ruffini di Viterbo e ha poi studiato all’università Roma tre dove si è laureata con lode. Successivamente si è trasferita a Londra per il dottorato di ricerca. Ha passato un periodo a Yale, negli Stati Uniti, per lavorare su simulazioni di liquidi ed ha presentato i risultati del suo lavoro in conferenze in tutto il mondo, in particolare negli UK, in Argentina e in Giappone. Attualmente lavora all’università di Oxford su materiali per batterie.