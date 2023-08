Regione Lazio protagonista nel progetto europeo InterRevita

Si è svolto il primo evento online del progetto InterRevita, programma Interreg Europe che mira a offrire un’ampia visione delle sfide di rivitalizzazione nelle città e nelle regioni europee al fine di identificare buone pratiche, condividere conoscenze, testare nuovi approcci e, in ultima analisi, migliorare le strategie di rivitalizzazione.

L’incontro, che prevede anche la presenza di stakeholder che hanno aderito al progetto, si è rivelato un’ottima occasione di confronto tra i partner aderenti, provenienti dei diversi Paesi europei: sono intervenuti, oltre alla Regione Lazio, il Lead Partner del progetto, City of Nowy Dwór Mazowiecki (Polonia), ed i partner Foundation for Landscape Protection (Polonia), Land and Housing of Navarra (Spagna), City of Roeselare (Belgio), Administration of Silute District Municipality (Lituania), Jelgava Local Municipality (Lettonia).

L’obiettivo principale del progetto InterRevita è lo sviluppo territoriale integrato delle città di piccole e medie dimensioni sulla base di tre pilastri: sociale, economico e ambientale. Le attività del progetto si concentreranno sull’introduzione di miglioramenti agli strumenti politici nelle seguenti aree tematiche: rivitalizzazione, sostegno allo sviluppo locale/regionale, adattamento ai cambiamenti climatici, supporto allo sviluppo di imprese e nuove imprese.

Nell’evento del 19 giugno, la Regione Lazio ha presentato le opportunità offerte dalla legge sulla rigenerazione urbana (l.r. n. 7/2017) e un progetto di rilancio territoriale, proposto come caso di studio, che vede protagonisti i comuni reatini di Borbona, Leonessa e Posta.

Proprio per i comuni colpiti dal sisma del 2016, infatti, il tema della rigenerazione urbana si intreccia con gli altri strumenti normativi adottati, motivo per cui la Regione Lazio vuole porsi l’obiettivo di armonizzare le previsioni esistenti, creando un sistema organico di norme efficaci che consenta la rigenerazione di territori che presentano sia l’esigenza della ricostruzione che quella della rivitalizzazione sotto il profilo dell’attrattività turistica, dello sviluppo economico e dell’incremento residenziale.

InterRevita è stato avviato ufficialmente il 1° marzo 2023, mentre il kick-off meeting con il Lead Partner e gli altri Partner di progetto si è tenuto a Varsavia il 18 e 19 aprile, occasione che ha visto anche la presenza della Regione Lazio.