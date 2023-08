Calcio, serie A, male le romane, vincono Juventus e Atalanta

Il secondo spezzone della prima giornata di campionato non sorride a Roma e Lazio. I giallorossi pareggiano in rimonta con una doppietta di Belotti, che risponde alla doppietta dell’ex laziale Candreva; i biancocelesti perdono 2-1 a Lecce, dopo essere passati in vantaggio con un gol del solito Immobile, alla duecentesima rete in serie A.

Vincono in maniera apparentemente semplice la Juventus (0-3 a Udine) e l’Atalanta, che regola col punteggio classico (2-0) il Sassuolo. Domani si chiude la prima giornata con i posticipi Torino-Cagliari e Bologna-Milan.