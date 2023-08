Ammonta ad almeno 10 milioni di euro la prima stima dei danni causati dallo tsunami di fango che ha colpito Bardonecchia (Torino), in Alta Valle di Susa. Lo hanno reso noto, in maniera informale, fonti informate vicine all’unità di crisi allestita in città. Intanto, la città è stata aperta a quanti sono in possesso di prenotazione alberghiera o hanno prenotato il pranzo o la cena di Ferragosto.