Allo Smeraldo un ferragosto all’insegna del divertimento

Siamo entrati nella stagione calda e per rallegrare la vacanza dei nostri ospiti ecco il programma che lo Staff dello Smeraldo ha preparato per il divertimento scontato di grandi e piccini.

Dalla notte di San Lorenzo, con le stelle cadenti e il cortometraggio ” Storia delle stelle” ai giochi di squadra in piazzetta, passiamo alla “caccia al tesoro” notturna in spiaggia che culminerà con la gara di dolci preparata dai nostri ospiti e gustati in generale allegria.

Il giorno 13 “Ninfadora” giovane e poliedrica attrice teatrale, coinvolgerà i nostri ospiti con i giochi all’aria aperta nella piazzetta dell’area animazione.

La stessa Ninfadora il 14 condurrà il Karaoke musicale di piccoli e grandi ugole in “pectore”.

Siamo giunti al giorno, 15 Ferragosto che nell’intera giornata dallo scivolo in spiaggia per bambini allo spettacolo “Barbie”, subito dopo una gustosa cena a base di pesce ed un golosissimo stand di dolci proseguirà con la musica dal vivo del duo “Fabrizio e Alessandra”.

Il 16 agosto una tranquilla e piacevole serata cinematografica in spiaggia, con cena a lume di candela, attrarrà i grandi e piccini con il film “Avatar 2″.

Il programma prosegue giorno 17 con una fresca e divertente serata di ” giochi in piscina” per bambini e ragazzi.

Le serate di ferragosto proseguono il giorno 18 con la battaglia virtuale di ” Paintball” che sarà preceduta da una sfiziosa cena stile USA con hamburger, patatine, coca-cola e fanta.

Il 19 agosto una serata speciale in spiaggia con la “Pinsa Romana” soddisferà i palati più esigenti.

Mentre si progettava tutto questo fermento nel ” Villaggio Turistico del camping Smeraldo” siamo stati lieti di sostenere con una sponsorizzazione la squadra Romana di Beach Rugby i “Rockets” che ha partecipato al Campionato Italiano Estivo ed al Campionato Europeo a Marsiglia classificandosi in ambedue i tornei al 2° posto. Bravi ragazzi ed a maiora per il 1° posto nella prossima stagione estiva 2024. A tutti l’Augurio di Buon ferragosto!