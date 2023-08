A proposito del caro voli…

“Una pessima notizia! Non quella che il ministro sia disponibile a incontrare le compagnie aeree, è sempre un bene confrontarsi con tutti, ma che le incontri per capire se il provvedimento può essere migliorato” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando la dichiarazione del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, che, dopo aver incontrato Ryanair si è detto disponibile a incontrare anche le altre compagnie per capire se il provvedimento può essere migliorato in conversione parlamentare.

“Se vuole capire come migliorare il testo dovrebbe incontrare chi rappresenta i viaggiatori, costretti a pagare prezzi astronomici per poter volare. L’algoritmo andrebbe vietato sempre, senza se e senza ma! E’ una pratica scorretta perché falsa il il processo decisionale, il comportamento economico del consumatore medio, inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe altrimenti preso. Per questo andrebbe proibito non solo sulle rotte di collegamento con le isole, dove applicare prezzi esagerati è già abuso di posizione dominante o durante i picchi di domanda” prosegue Dona.

“Quanto alla soglia del 200%, non solo il divieto non troverà mai applicazione, ma rischia di diventare un incentivo a speculare fino al triplo della tariffa media del volo” conclude Dona.