XV municipio, preso in consegna l’ex punto verde qualità Olgiata

“Dopo La Cittadella del Sociale di Via Cassia 472 e lo stabile di Via Offanengo a Labaro, venerdì scorso abbiamo preso in consegna e assunto a patrimonio municipale anche lo stabile dell’ex punto verde qualità Olgiata.

Un anno di lavoro che certo non si conclude con questo primo traguardo ma presuppone almeno altri tre obiettivi: trasferire nella struttura l’Ufficio Anagrafico di La Storta, risolvere la questione dell’allaccio in fogna e ultimo, ma non certo per importanza, recuperare il milione e seicentomila euro che, seppur stanziato in passato, non si è potuto spendere poiché il Municipio non aveva mai preso in consegna il bene.

Come Municipio XV stiamo prendendo in carico molte strutture; una grande assunzione di responsabilità ma ci è sembrato sin da subito l’unico metodo per riuscire a sbloccare alcune complesse situazioni che erano in sospeso da troppo tempo. L’acquisizione dello stabile dell’Ex Punto Verde Qualità era un impegno preso in campagna elettorale, che abbiamo affrontato, risolto e su cui proseguiamo con determinazione.

Ringrazio l’Assessore Alessandro Cozza per l’impegno con cui ha portato avanti questo importante lavoro.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati