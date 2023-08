A Trevignano si valorizzano le “BiblioConnessioni”

Riceviamo e pubblichiamo:Venerdì 4 agosto alle ore 18.30 parte “BiblioConnessioni”, la rubrica radiofonica di Radiolago in collaborazione con la Biblioteca comunale di Trevignano Romano, nata all’interno del progetto CONNESSIONI, vincitore del bando Città che legge 2021 del Centro per il Libro e la lettura.

Ogni settimana 20 minuti di trasmissione incentrata su due libri selezionati dalla Biblioteca e letti dalla redazione di Radiolago, due libri acquistati nell’ambito delle quattro linee di azione del progetto: Avamposto di lettura Fuorilegge, gruppo di lettura per ragazzi da 11 a 14 anni; BILL – Biblioteca della Legalità; Sostenibilità ambientale e mostra sull’albo illustrato “Cosa Diventeremo?” Scaffale BES-DSA per professionisti e per giovani lettori con testi ad alta leggibilità.

Il primo appuntamento è dedicato alla bibliografia dell’Avamposto Fuorilegge.

Il progetto CONNESSIONI è realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura – Bando Città che legge 2021.