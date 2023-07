Reddito di cittadinanza, Crocicchi (Bracciano) tira le somme

Riceviamo e pubblichiamo – Esprimiamo preoccupazione nel merito e nel metodo per come si sta ponendo fine alla misura del reddito di cittadinanza.

Scegliere di interromperlo senza ammortizzatori, via sms, invitando a rivolgersi a servizi sociali del comune di riferimento è una modalità che rischia di creare una vera e propria bomba sociale ad Agosto, indirizzata irresponsabilmente verso i comuni.

La Caritas stima circa 6 milioni di poveri in Italia e se già il reddito di cittadinanza, al netto delle valutazioni di merito sulla misura, non riusciva a tamponare in toto questa emergenza, rivolgerla verso i comuni che negli anni sono stati oltretutto depauperati di risorse significa cavalcare irresponsabilmente un possibile conflitto sociale e contemporaneamente girarsi dall’altra parte rispetto a uno dei più gravi drammi del Paese.