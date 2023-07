Bracciano e i lavori nelle aree verdi

Riceviamo e pubblichiamo – I lavori di sfalcio e pulizia delle aree verdi proseguono giorno per giorno in tutto il territorio.

Questa settimana gli interventi della ditta incaricata hanno riguardato Santo Celso, zona rotatoria Rinascente, via delle Magnolie, Campo della Fiera, via degli Ontani, via Olmata tre cancelli, zona cartiere, un tratto di via Braccianese Claudia, aree verdi a Castel Giuliano e Montebello, via della macchia e non solo…

Da lunedì si proseguirà nei parchi e giardini e con i tagli a bordo strada.

Marco Crocicchi