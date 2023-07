Errore di stampa – Una doverosa rettifica da parte nostra per il Comune di Manziana

Sul mensile L’agone di luglio per un errore di stampa compare un titolo nell’articolo di pagina 4 che nulla ha a che vedere con le attività e le prerogative del Comune di Manziana. Di seguito vi riportiamo l’articolo, col titolo corretto, così come avrebbe dovuto essere.

Doverose le scuse, da parte nostra, oltre che la rettifica.

Massimiliano Morelli

Direttore L’agone

………………………..

In corso i lavori di efficientamento energetico alla scuola di via Pisa

La cura e l’attenzione per gli edifici scolastici di Manziana

Nel corso dell’estate 2022, successivamente all’insediamento della nuova amministrazione Telloni, il neo eletto consiglio comunale ha posto particolare attenzione agli edifici scolastici di Manziana. Grazie a interventi di manutenzione ordinaria in tutti i plessi scolastici del territorio, in particolare con l’esecuzione di lavori di tinteggiatura di tutte le aule delle scuole materne, elementari e medie, sono stati messi in campo importanti operazioni per il miglioramento della condizione estetica e strutturale degli edifici.

Efficientamento energetico

Durante il mese di aprile sono stati inoltre avviati i lavori per l’efficientamento energetico dell’edificio A della scuola elementare di via Pisa, in particolare tramite la realizzazione di un cappotto termoisolante nei tre piani dello stabile. Un progetto che l’amministrazione comunale ha ereditato dalla precedente amministrazione e per il quale ha confermato la necessità di messa in opera, avviando e attuando i processi amministrativi per la sua realizzazione.

Lavori in corso

Attualmente, i lavori nell’edificio scolastico di via Pisa sono in corso e probabilmente entro il mese di settembre saranno ultimati. Il risultato sarà un complesso migliorato e riqualificato, grazie a un cappotto termoisolante esterno e una coibentazione della copertura. Gli obiettivi che si perseguono sono molteplici, tra cui la riduzione del fabbisogno di energia invernale ed estiva dell’involucro edilizio; il miglioramento del comfort e della sicurezza per gli utenti; la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico e ovviamente la riduzione dei costi di gestione che ad oggi risulta energivora e molto costosa.

Nell’arco dell’anno scolastico 2022-2023, sono stati effettuati anche altri interventi di manutenzione ordinaria, rispondendo alle esigenze della popolazione scolastica e, alcuni genitori, hanno collaborato fattivamente con il Comune di Manziana donando alla scuola attrezzature utili, come le tende necessarie ai ragazzi nel periodo primaverile.

Inoltre, durante il mese di luglio, sfruttando il momento di chiusura delle strutture, i percettori di reddito di cittadinanza stanno collaborando con l’Amministrazione Comunale per il restyling della scuola, effettuando la verniciatura delle ringhiere esterne della struttura.

Riqualificazione energetica

Secondo l’IEA (International Energy Agency), circa il 40% dei consumi energetici globali e il 30% delle emissioni di CO 2 sono attribuibili agli edifici. Infatti, gli edifici inefficienti dal punto di vista energetico richiedono maggiori quantità di energia per il riscaldamento, il raffreddamento e l’illuminazione, il che porta a un inevitabile aumento delle emissioni di gas serra.