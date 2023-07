Anguillara, scende in campo il Pd

“Finalmente oggi si è ritornato a parlare, dialogare, confrontarci e ritrovare una coesione degli obiettivi, con un’ etica, una coscienza coscienza ed una solidarietà condivise. All’incontro tenutosi “Lavoro Vero” abbiamo visto alternarsi i temi chiave di quello che forse è tra i dibattiti contemporaneamente più importanti e più ignorati del nostro paese.

Abbiamo parlato del salario minimo, che oggi è adottato da tutti i paesi (tranne due) dell’UE e rappresenta una indispensabile battaglia di civiltà: è intollerabile infatti che in Italia esistano lavoratori poveri. Abbiamo parlato della necessità di lavoro vero e non a ore, che offra le garanzie necessarie ad immaginare e costruire un futuro.



E’ impensabile che questo sistema di lavoro non possa aiutare alla sua serenità centinaia di migliaia di famiglie in grandi difficoltà, dimenticando che ognuno di noi ha diritto alla sanità (che a causa dei tagli rappresenta sempre più un costo a carico delle famiglie), alla scuola e a tutti i servizi che ogni uomo o donna devono avere per vivere una vita degna di una società civile e forse avanzata.



Non è mancato nel dibattito uno sforzo da parte di tutti, relatori e partecipanti, di tentare di ritrovare quell’egemonia culturale sui temi del welfare, a partire dal lavoro, che sta alla radice della nostra identità che in questi anni a volte è sembrata sbiadirsi. Però oggi abbiamo segnato l’inizio di un percorso nuovo e bello, che faremo in modo di rendere sempre più partecipato. Ringraziando dunque tutti coloro i quali hanno partecipato ci diamo appuntamento a presto per altre iniziative nel territorio e per i cittadini”. Così in una nota il Circolo PD Anguillara Sabazia.