Sangue sull’asfalto, aumentano gli incidenti stradali

Incidenti stradali, solo nel 2022 hanno perso la vita 3159 persone per una media di nove al giorno tra automobilisti, pedoni e centauri, ma anche “monopattinatori”. Un incremento del 9,9% rispetto all’anno precedente quando erano ancora in vigore le restrizioni della pandemia, ma stabile e di poco inferiore – dello 0,4% – se confrontato con il dato del 2019. I dati emergono dal rapporto Istat – Aci secondo il quale ogni giorno, in media, si sono verificati 454 incidenti (18,9 ogni ora) con 8,7 morti (1 ogni 3 ore) e 612 feriti (25,5 ogni ora). Il costo sociale degli incidenti stradali 2022 è di quasi 18 miliardi di euro (0,9 % del Pil nazionale): + 9,8% rispetto ai 16,4 miliardi del 2021.