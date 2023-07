C’è una nuova direttrice dell’ufficio scolastico regionale  del Lazio

Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Anna Paola Sabatini, nuova direttrice dell’ufficio scolastico regionale del Lazio. Avevamo bisogno di una nuova interlocutrice per continuare il lavoro impostato dalla Città metropolitana di Roma, per le scuole superiori. Spero di incontrare presto la nuova Dirigente dell’USR, per affrontare insieme le problematiche che sono nella nostra agenda di lavoro. Ringrazio Rocco Pinneri per il lavoro che abbiamo svolto assieme in questi ultimi due anni”.

Daniele Parrucci, Consigliere Delegato all’Edilizia Scolastica della CMRC