In servizio, sul lago di Bracciano, due nuove imbarcazioni della polizia metropolitana

“Continua l’impegno a potenziare i mezzi a disposizione della Polizia locale della Città Metropolitana di Roma per poter garantire lo svolgimento delle attività di controllo e di pubblica sicurezza con la massima efficienza. i due nuovi gommoni saranno utilizzati, quest’anno, per il pattugliamento del lago di Bracciano al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di navigazione e balneazione nelle acque interne, con particolare attenzione al Regolamento della CMRC e alle ordinanze dei Sindaci dei Comuni rivieraschi. Il servizio, che è attivo nell’ambito del piano “Lago Sicuro”, coordinato dalla Prefettura di Roma, consentirà il monitoraggio quotidiano dello specchio d’acqua fino al 15 settembre” – ha dichiarato il Vicesindaco metropolitano, Pierluigi Sanna – “La sicurezza dei cittadini che nella stagione estiva visitano il lago di Bracciano è fondamentale e la Polizia metropolitana è attiva per prevenire gli incidenti e garantire vacanze serene ai turisti che visitano il nostro territorio”.