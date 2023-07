Vacanze, alberghi con più rincari a Firenze (+45,8%), Palermo (+34,2%) e Roma (+23,9%)

Stangata vacanze! E’ un’estate salata quella che attende gli italiani. Nonostante la gran parte delle ferie saranno trascorse nel mese di luglio e agosto, a giugno si sono già impennati i prezzi legati alle ferie.

Lo sostiene l’Unione Nazionale Consumatori che ha elaborato i dati Istat dell’inflazione di giugno resi noti ieri per stilare la top ten dei rincari dei beni e servizi e la classifica delle città con i maggiori rialzi per quanto riguarda i servizi di alloggio e di ristorazione.

In testa alla top ten mensile delle vacanze (tabella n. 1), i voli, che occupano le prime 3 posizioni. Medaglia d’oro per i Voli nazionali che in un solo mese decollano del 17,8%. Medaglia d’argento per i Voli intercontinentali che volano dell’11,9% su maggio 2023. Sul gradino più basso del podio i Voli europei che si alzano in un solo mese del 7,4%. Appena fuori dal podio il Trasporto marittimo che sale del 6,7%. Seguono i prezzi legati ai servizi di alloggio, con i Villaggi vacanze, campeggi e ostelli che segnano un +5,5%, in sesta posizione Alberghi e motel con +5,4%, poi Pensioni con +3,5%. Dopo il Noleggio mezzi di trasporto e sharing (+3,2%) e Piscina, palestra, stabilimenti balneari, ingresso in discoteca (+2,4%), chiudono la top ten i Pacchetti vacanza nazionali con +2,2%.

Per la top 20 annua delle vacanze (tabella n. 2), vincono ancora i Voli nazionali con +28,9% su giugno 2022. Al 2° posto i Voli europei con +26%, medaglia di bronzo per i Gelati con +18,9%.

Al quarto posto i Pacchetti vacanza nazionali con +18,4%. Dissetarsi sarà un problema quest’estate se non ci si limita a bere acqua del rubinetto. Le Bibite analcoliche sono al 5° posto con +17,4%, i Succhi di frutta e verdura al 7° posto con +15,8%, l’Acqua minerale, in ottava posizione, ci costa l’11.9% in più rispetto alla scorsa estate. In sesta posizione Alberghi e motel (+15,9%), al 9° posto i Parchi di divertimento (+9,4%), chiudono la top ten i Fast food e servizi di ristorazione take away con +8,2%.

Seguono Voli intercontinentali (+7,9%), Pensioni (+6,6%), Pasto in pizzeria (+6,5%). Si segnalano poi i Ristoranti (15°, +5,5%), Trasporto marittimo (16°, +4,6%), Piscina, palestra, stabilimenti balneari, ingresso in discoteca (17°, +4,5%), Musei, monumenti storici (19°, +3,6%).

Chiudono la top 20 i Pacchetti vacanza internazionali e i Villaggi vacanze, campeggi, ostelli, ex aequo con +2,6%.

Per i prezzi dei Servizi di alloggio (tabella n. 3), ossia alberghi, motel, pensioni, bed and breakfast, agriturismi, villaggi vacanze, campeggi e ostelli della gioventù, saliti in media nazionale del 12,8% su giugno 2022, a guidare la classifica delle città più salate è Firenze con un balzo astronomico del 45,8% rispetto allo scorso anno. Al secondo posto Palermo, con un incremento annuo del 34,2%. Medaglia di bronzo a Roma con +23,9%.

Appena giù dal podio Ravenna con +23,6%. Seguono Brindisi (+22,4%), Lecco (+21,5%), in settima posizione Olbia Tempio (+20,8%), Campobasso (+19%) e Brescia (+17,3%). Chiudono la top ten Venezia e Padova (+17% per entrambe).

Sull’altro versante della graduatoria, cinque città sono in deflazione. Il capoluogo più virtuoso è Caltanissetta (-10,6%), poi Pescara (-2,4%) e Teramo (-1,4%).

Per i Servizi di ristorazione (tabella n. 4), ossia ristoranti, pizzerie, bar, pasticcerie, gelaterie, prodotti di gastronomia e rosticceria, a fronte di un’inflazione annua pari, per l’Italia, al 6,3%, il conto più salato lo pagano quelli di Viterbo (+15,1%), seguiti da Brindisi (+12%) e da Benevento (+10,7%). Seguono Siena e Olbia-Tempio (entrambe a +8,6%), Messina (+8,5%), al settimo posto Massa-Carrara (+8,4%), poi Trieste e Cosenza (ambedue a +8,3%). Chiude la top ten Belluno con +8,2%,

La città più risparmiosa è Trapani (+2,7%), in seconda posizione Terni (+3,1%), terza Caserta (+3,4%).

Tabella n. 1: Top ten rincari mensili di giugno 2022 – vacanze

N Prodotto Rincari mensile di giugno 1 Voli nazionali 17,8 2 Voli intercontinentali 11,9 3 Voli europei 7,4 4 Trasporto marittimo 6,7 5 Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili 5,5 6 Alberghi e motel 5,4 7 Pensioni e simili 3,5 8 Noleggio mezzi di trasporto e sharing 3,2 9 Piscina, palestra, stabilimenti balneari, ingresso in discoteca 2,4 10 Pacchetti vacanza nazionali 2,2

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Tabella n. 2: Top 20 rincari annui di giugno 2022 – vacanze

N Prodotto Rincari annui di giugno 1 Voli nazionali 28,9 2 Voli europei 26 3 Gelati 18,9 4 Pacchetti vacanza nazionali 18,4 5 Bibite analcoliche 17,4 6 Alberghi e motel 15,9 7 Succhi di frutta e verdura 15,8 8 Acque minerali 11,9 9 Parchi di divertimento 9,4 10 Fast food e servizi di ristorazione take away 8,2 11 Voli intercontinentali 7,9 12 Pensioni e simili 6,6 13 Pasto in pizzeria 6,5 14 Consumazioni di prodotti di gelateria e pasticceria 6,2 15 Ristoranti 5,5 16 Trasporto marittimo 4,6 17 Piscina, palestra, stabilimenti balneari, ingresso in discoteca 4,5 18 Trasporto extraurbano passeggeri su autobus 4,1 19 Musei, monumenti storici 3,6 20 Pacchetti vacanza – internazionali 2,6 20 Villaggi vacanze, campeggi, ostelli della gioventù e simili 2,6

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Tabella n. 3: Classifica delle città con i servizi di alloggio più rincarati su base annua

N Città Inflazione annua di giugno 1 Firenze 45,8 2 Palermo 34,2 3 Roma 23,9 4 Ravenna 23,6 5 Brindisi 22,4 6 Lecco 21,5 7 Olbia-Tempio 20,8 8 Campobasso 19 9 Brescia 17,3 10 Venezia 17 10 Padova 17 12 Caserta 16,7 13 Lodi 16,4 14 Siracusa 15,7 15 Treviso 15,6 16 Reggio Emilia 15,3 17 Sassari 15,2 18 Piacenza 15,1 19 Genova 15 19 Pisa 15 21 Arezzo 14,6 22 Catania 14,1 23 Novara 13,6 24 Trento 13,3 24 Verona 13,3 24 Bari 13,3 27 Bergamo 13,2 28 Como 13 29 Forlì-Cesena 12,9 ITALIA 12,8 30 Belluno 12,5 31 Bologna 12,3 32 Napoli 12,2 33 Udine 11,6 34 Perugia 11,4 35 Rimini 11,1 36 Ascoli Piceno 10,9 37 Aosta 10,7 38 Grosseto 10,3 39 Cuneo 10,2 40 Varese 10,1 41 Lucca 9,6 42 Milano 9,5 42 Trieste 9,5 44 Catanzaro 9,3 45 Terni 9,2 46 Imperia 9,1 47 Reggio Calabria 8,4 48 Pordenone 8,3 49 Torino 8,2 49 Cagliari 8,2 51 Alessandria 7,6 52 Bolzano 7,5 53 Livorno 7,1 54 Cremona 7 55 Benevento 6,8 56 Messina 6,4 57 Gorizia 6,3 58 Ferrara 5,9 59 Siena 5,8 60 Massa-Carrara 5,6 61 Rovigo 5,5 62 Modena 4,5 63 Vercelli 4,4 64 Vicenza 4 65 Pistoia 3,6 66 Pavia 3,1 67 Biella 2,9 68 Potenza 2,6 69 Mantova 2,4 70 Parma 2,3 71 Ancona 1,5 72 Avellino 1,3 73 Cosenza

…