Un gesto di solidarietà che nasce dalla Asl Roma 4

Il direttore generale della Asl Roma 4, Cristina Matranga, promuove un evento per una raccolta fondi che ci coinvolge nei sentimenti e nelle coscienze

L’intento nobile dell’iniziativa, assunta dalla dottoressa Cristina Matranga, è rivolto ai pazienti dell’Hospice “Carlo Chenis”, che ha sede in Via Braccianese Claudia, Km 35.500 – a Civitavecchia. Lì sono accolti coloro che necessitano di un adeguato sostegno medico, psicologico e spirituale per essere accompagnati nelle ultime fasi della vita. L’evento denominato “Charity Hospice Dinner”, si terrà, come cena di beneficienza, il 18 luglio 2023, alle ore 20,00, a Villa Palomba, Borgo Odescalchi 3, a Civitavecchia. Il senso dell’iniziativa, cui i fondi sono destinati, è concentrato nel sottotitolo dell’invito “Aiutiamoci a vedere le stelle”, infatti, si vuole creare una solida copertura trasparente sul terrazzo panoramico dell’Hospice, in modo che gli ospiti possano sostarvi insieme ai loro cari, nel silenzio della sera, a rimirare il cielo stellato.

Nel Lazio questo Hospice, è stata la prima struttura pubblica d’accoglienza e di ricovero, completamente gratuita, che si è posta l’obiettivo di offrire le migliori cure palliative ai pazienti oncologici, quando non è più possibile assisterli con un programma di assistenza domiciliare. Le cure palliative, gratuite e anche domiciliari, sono un diritto che è stato garantito dalla legge 38 del 2010, con l’intento di tutelare la qualità di vita del malato inguaribile e della sua famiglia che deve prepararsi a “lasciare andar via” un proprio caro. La Asl Roma 4 eroga le cure palliative non solo nell’Hospice Carlo Chenis di Civitavecchia, ma anche nell’ hospice di Campagnano Romano, creato nel 2021, per offrire sia un servizio di presa in carico residenziale, con 10 posti letto, sia l’assistenza domiciliare, con 40 posti disponibili. Sono attivi: il servizio di assistenza domiciliare sul territorio del distretto 1 e 2 e l’Ambulatorio di Cure Palliative presso la Casa della Salute di Ladispoli.

Per accedere all’evento occorre effettuare un bonifico di euro 100 a persona, su IBAN IT 03 A 01005 39040 000000218000. Causale: Donazione Cena Hospice

Redattrice L’agone

Anna Maria Onelli