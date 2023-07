A proposito di MedioEvA

Nella splendida cornice del Chiostro degli Agostiniani a Bracciano, in un pomeriggio di gran caldo e con tanta gente, si e’ svolta la presentazione del libro “MedioEvA”. Presente l’Assessora alla Cultura del Comune di Bracciano Emanuela Viarengo.

Un lavoro svolto a piu’ mani e con tanto lavoro di ricerca e di trasferimenti dei saperi nelle scuole di ogni ordine e grado.

I racconti e le letture recitate e lette dalle protagoniste, hanno suscitato tra i presenti, tanto interesse e domande.

Intense di concetti e spunti tutte le presentazioni, che hanno testimoniato di come il loro interesse per la ricerca, derivi proprio dall’amore per la conoscenza, che è parte integrante dei loro lavori e del trasferimento delle conoscenze, dove la scuola rappresenta il momento formativo.

Pensiamo che la lettura, i saperi, rivestono un ruolo centrale e che non dobbiamo mai dimenticare.

Giovanni Furgiuele

Redazione L’agone