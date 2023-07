Atletica, Celeste Zanna si allena sulle rive del lago

L’atleta in prestito alla Società ASD ACSI Italia Atletica, ma che si allena sulle rive del Lago di Bracciano, presso il Centro Sportivo dell’Aeronautica militare di Vigna di Valle, ha appassionato tutti i ragazzi della società Atletica Sabatina, che hanno seguito in diretta TV i vari lanci della Allieva Celeste Zanna che ha raggiunto il quinto posto e che supera abbondantemente il suo PB lanciando il martello a 52,69.

Entrata in gara con la 13ª prestazione Celeste ha dimostrato di poter lanciare anche in un Campionato così importante e di riuscire a controllare le proprie emozioni. Una giusta tensione le ha evitato di cadere in un vortice di nulli, come invece è successo a tante altre. La gara si è aperta con un primo turno di lanci dove su 16 atlete ben 13 hanno fatto alzare la bandierina rossa al giudice. Brava Celeste e complimenti ai coaches Antonio Enesti e Marina Tedeschi!

Il giorno 28 Giugno si sono conclusi gli allenamenti dei ragazzi dell’Atletica Sabatina, presso il Centro Sportivo di Vigna di Valle. Gli atleti riprenderanno la loro attività il giorno 28 Agosto 2023 sempre alle ore 15,45 e sempre a Vigna di Valle per poi impegnarsi in un raduno a Tarquinia dal 3 al 7 Settembre che li vedrà protagonisti con allenamenti intesivi ma anche con un po’ di relax prima di riprendere le fatiche sia della scuola che dell’ultimo periodo di attività agonistica.