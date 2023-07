Russia-Ucraina, verso il cinquecentesimo giorno di guerra

Il Presidente russo Vladimir Putin parla al summit dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. Per Putin è in corso una “guerra ibrida” contro la Russia e il popolo russo è unito come non mai, anche dopo il tentato colpe di due settimane fa da parte della Wagner.

L’incontro, dopo quello dello scorso anno di Samarcanda, ha riunito, nonostante qualche crepa, i principali leader politici vicini alla Russia.