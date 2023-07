Aviazione, verso nuove opportunità di lavoro

Urbe Aero Flight Academy, importante scuola di volo con sede sull’aeroporto dell’Urbe a Roma, ha raggiunto un accordo con Wizz Air, la compagnia aerea ungherese con più rapida crescita e più sostenibile in Europa, per la selezione e la formazione dei suoi futuri piloti di linea, garantendo così la prospettiva di uno sbocco professionale al termine del percorso di addestramento. Questa partnership prevede la realizzazione del “Wizz Air Pathway Programme”, un programma esclusivo che ha l’obiettivo di formare giovani cadetti per farli diventare professionisti altamente qualificati, dotati non solo di profonde competenze tecniche, ma anche di solide caratteristiche personali. Wizz Air indicherà gli standard formativi e i requisiti da soddisfare, mentre Urbe Aero metterà a disposizione la sua infrastruttura a Roma, la sua flotta di velivoli di ultima generazione e la sua consolidata esperienza per disegnare un percorso formativo da pilota di linea (cosiddetto “ATPL Integrato”) che, nell’arco di 18 mesi, porterà l’allievo al conseguimento della licenza e all’inizio di una carriera esclusiva.

Il “Wizz Air Pathway Programme” si rivolge a candidati con un’età minima di 18 anni, in possesso del diploma di scuola media superiore e dell’idoneità medica di prima classe. Il programma prevede una selezione attitudinale presso la sede di Wizz Air ancor prima dell’iscrizione al corso di volo. Una volta superata la selezione, gli allievi con prestazioni superiori allo standard riceveranno la lettera di intenti prima di iniziare il percorso formativo “ATPL Integrato” presso l’Urbe Aero Flight Academy a Roma. Gli allievi entrati nel programma dovranno impegnarsi per raggiungere e mantenere gli standard minimi richiesti e completare con successo il corso per ottenere la licenza. Successivamente, avrà inizio la formazione specifica da parte della compagnia per abilitare i nuovi piloti sul velivolo “Airbus A320neo”, inizialmente come primo ufficiale e successivamente come comandante.

“Siamo entusiasti di lanciare questa nuova partnership con Wizz Air, un leader indiscusso nel panorama delle compagnie aeree europee, con la quale abbiamo lavorato intensamente per realizzare questo ambizioso progetto”, afferma Lorenzo Mezzadri, accountable manager di Urbe Aero Flight Academy. “La nostra scuola ha investito considerevoli risorse per offrire infrastruttura, tecnologie e flotta di primo livello, garantendo una formazione all’avanguardia che risponda alle sfide del mercato attuale. Inoltre, abbiamo continuato a rafforzare i legami con le principali compagnie aeree per garantire un’opportunità di carriera una volta ottenuta la licenza”.

“Siamo lieti di iniziare la partnership con Urbe Aero Flight Academy per la selezione di nuovi piloti in un momento entusiasmante di crescita continua e senza precedenti per Wizz Air”, sottolinea Attila Tovari, head of Training di Wizz Air ATO. “Il ‘Wizz Air Pathway Programme’ offre agli aspiranti piloti formazione e sviluppo di elevata qualità, strumenti all’avanguardia nel settore con il supporto di una scuola di volo esperta e in linea con i nostri standard di formazione. Una volta concluso il training con successo, siamo lieti di offrire l’opportunità di un lavoro sicuro ed eccellenti possibilità di crescita professionale, uno stipendio competitivo ed un pacchetto di premi e benefit”.